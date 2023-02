“Volevo avvisare che su via Leoncavallo è pieno di veleni. State attenti per i vostri amici a quattro zampe”. Lo ha scritto sui social una residente del quartiere Fesca- San Girolamo esortando i cittadini, in particolare chi porta a passeggio gli animali, a prestare attenzione alla zona.

“È morto il cane di una mia amica avvelenato, più due gatti – ha spiegato ancora la cittadina – spero che un giorno troverò davanti quella persona” – ha concluso. Un messaggio che fa eco a quelli che si sono susseguiti negli scorsi giorni riguardanti in particolare il ritrovamento di carne piena di chiodi in piazza Eroi del Mare, ma anche alla carne cruda abbandonata al San Paolo. L’invito, oltre a prestare attenzione ai propri amici a quattro zampe, è quello di segnalare il tutto alle autorità.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.