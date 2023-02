Continuano i controlli di sicurezza della Polizia Locale nei parchi e nelle piazze cittadine. Nel pomeriggio, verso le ore 16.00, durante il pattugliamento della piazza Cesare Battisti, in seguito a segnalazioni di presunti atti osceni in luogo pubblico da parte di un giovane uomo, una pattuglia del servizio viabilità è intervenuta in piazzetta dei Frati Cappuccini.

Raggiunto in pochi minuti il luogo segnalato, in prossimità dell’ingresso della chiesa Santa Croce era presente un gruppo di persone, composto da adulti e bambini, che attiravano l’attenzione degli agenti, indicando l’esatta posizione di un soggetto che sulle gradinate della chiesa Santa Croce, in posizione supina, era intento a masturbarsi nonostante il luogo frequentato da minori. Nonostante la presenza degli agenti e l’invito perentorio ad interrompere tale atteggiamento, il soggetto, un giovane di nazionalità straniera, non ottempera all’ intimazione. Sopraggiunta una seconda pattuglia in ausilio, il soggetto è stato poi accompagnato presso il Comando, dove è stato identificato e foto segnalato.

Sentito il magistrato di turno, data la gravità dei fatti accaduti, il soggetto è stato tradotto nella casa circondariale di Bari, in stato di arresto per il reato di cui al comma 2 dell’art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni in luogo pubblico nelle immediate vicinanze di un luogo di culto e di plesso scolastico in presenza di minori: il cittadino, di nazionalità straniera risultava altresì gravato anche da numerosi reati contro la persona e un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.

Nella mattinata di ieri, inoltre, un uomo classe ’72, è stato denunciato a piede libero per il furto di un cellulare perpetrato ai danni di una signora che stava camminando nella centralissima Piazza Umberto. A fermare il ladro è stata una pattuglia della Polizia Locale in servizio in zona che, allertata dalla richiesta di aiuto della donna, subito si metteva sulle tracce del soggetto, di cui avevano comunque poche e generiche indicazioni su dati somatici e abbigliamento indossato.

Nonostante gli scarsi elementi in possesso, la pattuglia del Comando di via Aquilino è riuscita a fermare l’autore del furto nei pressi delle giostrine di piazza Umberto, all’intersezione con via Davanzati, riconosciuto come l’autore del reato da parte della derubata. Il soggetto e la signora sono stati accompagnati al Comando dove quest’ultima ha sporto formale querela, mentre l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.