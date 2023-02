L’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha comunicato l’atteso aggiornamento mensile sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela, confermando una diminuzione del 34,2% rispetto al mese precedente.

“In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese – scrive Arera in un comunicato – per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del 34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022″. Il taglio è legato in gran parte al netto calo del prezzo della materia prima.

“La riduzione delle tariffe gas equivale ad un risparmio in bolletta, rispetto ai prezzi in vigore a dicembre, pari a 722 euro a famiglia su base annua – afferma il Codacons commentando l’aggiornamento tariffario disposto da Arera.

Il ribasso delle tariffe è sicuramente positivo e alleggerisce la spesa energetica degli italiani in un periodo in cui i consumi di gas da parte delle famiglie sono elevatissimi – spiega il Codacons – Se i prezzi dovessero mantenersi a questi livelli, la bolletta media del gas scenderebbe nel 2023 a quota 1.391 euro a nucleo, contro i 1.866 euro pagati in media da una famiglia nell’intero 2022, con un risparmio netto di 475 euro rispetto lo scorso anno – calcola il Codacons. Rispetto alle tariffe in vigore a gennaio 2021, tuttavia, il gas risulta oggi più caro del 40,6%, a dimostrazione di come la strada per riportare i prezzi a livelli normali sia purtroppo ancora lunga”, conclude l’associazione.