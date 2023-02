Disintossicante, idratante e ricco di vitamine: oggi in tavola portiamo il porro. Appartenente alla famiglia delle Liliacee il porro, dalla struttura a cilindro, è ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

In primis, impossibile non citare le proprietà diuretiche che rendono questo ortaggio un vero e proprio disintossicante naturale, oltre che idratante e utile soprattutto nei periodi di convalescenza, in particolare dopo influenza o problematiche intestinali. Ma non solo, il porro, ricco di polifenoli, è un vero e proprio antiossidante naturale capace di combattere l’invecchiamento precoce delle cellule contribuendo, inoltre, a prevenire forme tumorali. Ma non solo, il porto è ricco anche di flavonoidi, capaci di rinforzare i vasi sanguigni e di combattere i radicali liberi stimolando inoltre la produzione di ossido nitrico, sostanza che aumenta l’elasticità riducendo il rischio di ipertensione.

Ma non è finita qui, il porro, oltre a quanto già detto, è anche un prezioso alleato dell’apparato cardiovascolare circolatorio in quanto capace di ridurre il colesterolo. Infine, tra le sue proprietà, spicca la presenza di vitamine, tra cui quelle del gruppo C,B6, E e K e infine la presenza di calcio, ferro, manganese, proteine e fibre che lo rendono indubbiamente un alimento essenziale per apportare benefici a corpo e mente.

VELLUTATA DI PORRO CON CROSTINI

Tagliate a fettine sottili, possibilmente a rondelle, il porro, facendo attenzione a scartare la parte verde esterna. Poi, mettetelo in una pentola con circa mezzo litro di acqua, patate e sale. Fate cuocere per almeno una ventina di minuti, poi spegnete il fuoco e frullate il tutto aiutandovi con un robot da cucina. Aggiungete del formaggio grattugiato, romano e parmigiano, oltre a spezie di vostro gradimento. Consigliamo paprika piccante, pepe nero e curry. Infine, versate nei piatti con un filo di olio extra vergine di oliva, posizionando al bordo dei crostini di pane che avrete precedentemente abbrustolito.

LASAGNA DI PORRO, PANCETTA E SCAMORZA AFFUMICATA

Pulite con cura il porro e fatelo lessare seguendo il procedimento utilizzato nella ricetta precedente. Poi, posate il porro in una teglia alla base della quale avrete precedentemente posato del pane grattugiato sbriciolato. Dopo aver posato questo primo strato, aggiungete pancetta, tocchetti di scamorza affumicata e besciamella, aggiungendo poi il porro e ripetendo il processo ricoprendo almeno per un altro strato. Infine, aggiungete del formaggio grattugiato, andranno bene sempre parmigiano e romano, infornando per circa 20 minuti a 180 gradi. Se di vostro gradimento, potrete eseguire lo stesso procedimento, aggiungendo anche la pasta per la lasagna.

Foto Pxhere

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.