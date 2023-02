“Questo è il cartello che da qualche giorno si può vedere affisso su corso Benedetto Croce all’ingresso del nuovo cantiere che sta per essere avviato all’interno della Caserma Rossani. Si tratta dei lavori per la nuova sede dell’Accademia delle belle arti che ci permetteranno di restaurare tre edifici storici e tutto lo spazio centrale che ospiterà la piazza delle arti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione dell’avvio dei lavori tanto attesi per la città.

“Quando abbiamo immaginato questa nuova funzione all’interno di uno spazio completamente abbandonato ci sembrava un sogno. Qualcuno ha sorriso davanti ai render che abbiamo mostrato in questi anni. Noi invece crediamo che senza sogni niente può cambiare. La scorsa settimana abbiamo firmato la consegna del cantiere alla ditta che eseguirà i lavori e tra qualche giorno quel sogno muoverà i primi passi sulla strada della realtà” – ha concluso.

Foto Facebook

