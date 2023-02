Ghiaccio e neve questa mattina sulla statale 96 per ghiaccio e neve. “A tutti coloro che dovessero percorre la statale direzione Bari – scrivono sui social – consiglio quindi di non partire per evitare disagi”. Da questa mattina le strade della città di Bari soprattutto più periferiche sono state rese viscide dal nevischio. La polizia locale ha raccomandata massima prudenza alla guida. La neve è scesa in diversi comuni della provincia come ad esempio Bitonto. A Ruvo il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. Anche il sindaco di Bitonto ha disposto la chiusura delle scuole a Palombaio e Mariotto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.