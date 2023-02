Rallentamenti e disagi al traffico si stanno registrando in questi minuti sulla SS16, in particolare in direzione Sud, all’altezza del distributore di carburante della Dill’s, per via di un incendio che sarebbe scoppiato proprio nei pressi dello svincolo vicino a quest’ultimo.

Sul posto sono al lavoro Vigili del Fuoco, Anas e Polizia Locale. Proprio la Polizia Locale, sui suoi canali social ufficiali, ha esortato gli automobilisti a “Prestare la massima attenzione”. Attualmente però la situazione sembrerebbe essersi ripristinata.

Foto repertorio

