Aumentano le segnalazioni di truffe realizzate tramite la spedizione di prodotti contraffatti, mai ordinati dal destinatario della consegna. Il furto dei dati personali della vittima avviene durante l’acquisto di prodotti su siti web apparentemente sicuri, che sono in realtà la falsa copia di siti ufficiali di noti marchi. L’allarme è lanciato dalla polizia postale.

Ma come funziona la nuova truffa che sta colpendo centinaia di persone? L’identità dell’utente, nome e indirizzo di consegna, e soprattutto i dati della carta di credito inseriti per procedere all’acquisto, vengono carpiti e utilizzati fraudolentemente per il pagamento di sciarpe griffate di pessima fattura, che vengono recapitate al posto del prodotto scelto.

“Se ricevi un pacco – avverte la polizia postale – contenente un prodotto differente da quello acquistato, ti suggeriamo di controllare gli addebiti sulla carta di credito e, in caso di transazioni non autorizzate, di bloccarla immediatamente e presentare una denuncia presso il più vicino Ufficio di Polizia. Per informazioni scrivete a: www.commissariatodips.it”.

(foto freepik)

