Sono in corso i lavori di potatura degli alberi nel giardino Annoscia di via Suglia, nel quartiere Japigia. La ditta incaricata alla manutenzione sta dando priorità agli alberi di pino che viene fatta nei periodi freddi dell’anno. Le lavorazioni continueranno ancora per una settimana.

“L’accesso all’area non è stata interdetta – spiega Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio – per questo vi chiedo di prestare massima attenzione. Il giardino Annoscia – prosegue – rappresenta una scommessa vinta da questa amministrazione e dalla comunità di Japigia. Ricordo quando, alcuni anni fa, incontravo periodicamente un gruppo di amici con cui sognavamo come poter cambiare in meglio quel luogo e con soddisfazione, dico che ci siamo riusciti. Oggi il giardino Annoscia è un luogo vivo. Il giardino è frequentato – prosegue ancora – da centinaia di persone con i loro cani che si godono i 6mila mq di aree dedicata esclusivamente ai pelosini. Sono tante, poi, le associazioni di basket e i cittadini appassionati di questo sport che utilizzano il fantastico campo dedicato; infine, il giardino rappresenta un luogo di aggregazione sociale, un posto bellissimo in cui stare insieme e fare nuove amicizie. Tanto dobbiamo ancora fare – conclude – ma sono certo che questa sia la strada giusta”.

