Si esibirà a Bari il prossimo 28 giugno Marco Mengoni, il vincitore con “Due vite”, del 73esimo festival di Sanremo 2023. Il cantante canterà mercoledì alle 21.00 all’Arena della Vittoria. Il costo del biglietto al momento parte da 51,75 euro. Il tour di Mengoni prevede altre tappe: Bibione (17 giugno), Padova (20 giugno) e Salerno (24 giugno). A luglio invece sarà a Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio) e Milano (8 luglio).

“Musica, cultura e Sanremo sono sinonimi di libertà – ha detto il cantante a poche ore dalla sua vittoria – Grazie Amadeus a tutta la squadra di Rai per aver portato con questo cast molti colori dell’arcobaleno musicale. Grazie all’orchestra, al mio nuovo fratellino Lazza al mio amico, fratello, bassista e direttore d’orchestra Giovanni Pallotti. Grazie al mio team di instancabili sognatori, alla Doná, alla mia famiglia presente e non. Grazie a voi che dopo 13 anni non avete mai perso la fiducia in me e a tutti quelli che hanno accolto due vite”.