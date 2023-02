Venerdì 17 febbraio alle ore 11 gli alunni dell’Istituto Comprensivo Japigia 2-Montalcini “invaderanno” pacificamente due luoghi importanti del Municipio 1. L’obiettivo dei 700 alunni coinvolti è quello di colorare e animare rispettivamente l’Arena Giardino Japigia e la piazzetta del Porto di Torre a Mare. I due flash mob si svolgeranno contemporaneamente nelle due locations e dureranno dalle 11-11:40.

“Questo flash mob – sottolinea la dirigente scolastica Serenella Varrese – rappresenta un progetto iniziato alcuni mesi fa nelle aule scolastiche. I ragazzi, con la collaborazione dei loro docenti, hanno organizzato e messo in pratica, così come vuole la tradizione, una vera sfilata di maschere di Carnevale. Il tema di questo progetto sono le fiabe, antiche e moderne, che hanno caratterizzato la nostra infanzia. La fiaba utilizzato come strumento di apprendimento, di confronto e di sviluppo della creatività dei nostri ragazzi”.

Per il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti: “Il Carnevale rappresenta da sempre una celebrazione tanto attesa dai bambini, che con trepidazione aspettano il momento in cui indossare la maschera del super eroe preferito o del personaggio tanto amato, dando vita alla personificazione del proprio ideale”.

