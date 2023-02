Sabato 11 e domenica 12 febbraio a Torino si è svolta la regata internazionale di fondo “D’inverno sul Po”, organizzata dalla società Canottieri Esperia-Torino, nella quale il Cus Bari ha ottenuto una medaglia d’oro, due argento e un bronzo, ma soprattutto ottimi piazzamenti nelle classifiche di categoria. La regata, ormai una classicissima invernale, è giunta alla sua 40^ edizione e si è svolta nella suggestiva cornice dei parchi di Torino, tra la collina e il centro storico, su un percorso di fondo lungo 5 Km e con arrivo nella sede della società organizzatrice, d’avanti ai Murazzi. Come ogni anno hanno partecipato numerosi atleti (circa 4000 atleti in questa edizione) di società provenienti da tutta Europa.

L’Otto under 43 femminile misto, composto da Chiara Campanile, Valeria Corriero, Angelica De Fazio, Alessia De Nobili, Marianna Bianca Galantucci, Claudia Marzucco, Elena Patarnello, Lorenza Terzino della Palio di Taranto e Silvia Triggiani come Timoniere, ha ottenuto il primo posto con il tempo di 24:01.71. Le medaglie d’argento sono state conquistate da Andrea Annacontini nel singolo Allievi C maschile e da Carlotta Livorti in quello femminile. Sul terzo gradino del podio è arrivata Elena Cioffi nel singolo Allievi B2 femminile. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato ottenuto – ha commentato Carlo Alberto Vedana, tecnico del Cus Bari – che evidenzia la buona condizione dei nostri giovani.

È una gara di inizio stagione che permette di valutare il livello degli atleti, ma già ha portato a dei traguardi. Infatti a seguito della competizione due nostre atlete sono state convocate al raduno della Nazionale”. Eva Gatto e Gloria Licciardi, entrambe under 17, sono arrivate quarte nella gara doppio under 19 e sono state convocate al raduno della Nazionale junior, svoltosi mercoledì e giovedì scorso nel lago di Pediluco, in provincia di Terni, valutate accuratamente dal DT Francesco Cattaneo. “Questa è un’ottima esperienza per le ragazze, le quali a seguito delle prove svolte durante gli allenamenti potranno partecipare a qualche gara con la maglia azzurra. A seguito dei Matrix, ovvero i test svolti, le nostre atlete sono state classificate tra le prime dieci”.

