Si è conclusa la quinta edizione di Burger Battle, una manifestazione che nel corso dell’anno ha visto sfidarsi 60 chef italiani e che ha decretato, durante Beer & Food Attraction, il vincitore dell’hamburger gourmet perfetto. Si chiama Rimini, ed è stato realizzato dallo chef pugliese Rocco Camasta.

Un hamburger unico, frutto di capace improvvisazione e realizzato con Scottona Carne al Fuoco – Aia, squacquerone, radicchio, cioccolato fondente 99%, zenzero, pesto di pistacchio, castagne e, dulcis in fundo, salsa senape&miele Develey su pane Skyr Pastridor. A sostenerlo è stata un’attenta giuria di professionisti, invitata a riconoscere per gusto d’insieme, creatività nella scelta degli ingredienti, presentazione e carisma dello chef, il miglior hamburger gourmet d’Italia e a nominare il Burger Battle Ambassador che sarà volto del talent per tutto il 2023.

