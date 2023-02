Non sono ancora chiare le cause dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 16 direzione sud, all’altezza dei curvoni di Palese. Il sinistro sta creando non pochi problemi di traffico a partire dall’uscita aeroporto. E’ rientrata invece la situazione in direzione nord dove si erano creati problemi di rallentamento e traffico all’altezza della Stanic con code a partire dall’uscita di Poggiofranco.

(Foto archivio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.