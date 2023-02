Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Banane e lampone”. Una faccia da bravo ragazzo, mani grandi, un’energia e una voce inconfondibile. Gianni Morandi, da ormai oltre 50 anni, è non solo pilastro della storia della musica italiana, ma anche volto noto della TV. La sua è un’immagine sempre fresca, sincera, spensierata.

Il suo sorriso e il suo modo di fare sempre ironico e scherzoso traspaiono facilmente anche dai suoi profili Social. Sì, perché Gianni, seppur uomo d’altri tempi, è assolutamente social, al passo con i tempi.

È sui social che posta parte della sua quotidianità e della sua vita. “Foto di Anna” è diventato uno dei tormentoni social, ed è la caption che quasi sempre Morandi inserisce nei suoi post perché è proprio la sua amata moglie Anna ad essere l’autrice delle foto che l’artista pubblica su Facebook o Instagram, sul quale conta quasi 2 milioni di Follower.

Il suo talento sta probabilmente anche nel saper avvicinare ed interessare a sé diversi target di pubblico, da chi, come lui, è nato negli anni 40 ai giovanissimi, come il suo partner nel duetto del Festival di Sanremo 2023, Sangiovanni. Con Sangiovanni, vincitore dell’edizione del Talent Show Amici 2021, Morandi ha lanciato il video della nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, che proprio quest’anno celebra 60 anni. Un gioco tra passato e presente in cui i due artisti cantano e ballano sulla coreografia che nel 1962 lancia la celebre canzone.

È proprio da lì che inizia la sua carriera.

Il brano diventa un tormentone e per lui iniziano le ospitate in radio, TV e concerti.

Nel corso della sua carriera si susseguono numerose collaborazioni artistiche, da quelle più “tradizionali”, come con Lucio Dalla, Guccini, Baglioni, Celentano, a quelle più stravaganti, premiate dal pubblico per l’originalità, come il duetto con J-Ax, al tempo parte degli Articolo 31, sulle note della sua “Uno su mille” o ancora il featuring con Elio e le storie tese sul brano “Fossi figo”.

Tra tutti, particolare attenzione però al duo Morandi-Jovanotti. Un connubio di energia, di vitalità, di brio. La loro collaborazione inizia nel 2021 con “L’allegria”, composta da Jovanotti in un momento difficile per Gianni, ovvero quando quest’ultimo è vittima di un brutto incidente in cui si ustionata le mani, ma prosegue a gonfie vele con “Apri tutte le porte”, altra canzone scritta da Jovanotti e grazie alla quale Gianni conquista il terzo posto al Festival di Sanremo del 2022.

Ma non è tutto! Gianni è fonte inesauribile di sorprese e novità, e lo dimostra quando arriva a cantare con un Software. Nel 2021, per celebrare l’inizio del Festival di Sanremo, l’artista si esibisce in un duetto singolare sulle note del suo amato pezzo “Banane e lampone” con Alexa, assistente personale intelligente di Amazon.

Come faccia Gianni Morandi, a quasi 80 anni, a sembrare ancora un ragazzino certamente resterà per sempre un segreto, ma quello che ci auguriamo e che possa, travolgerci e coinvolgerci con la sua voce, ancora per molto!

