Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa di Andria -nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Andria finalizzati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino- a seguito di mirata attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di un soggetto andriese.

Eseguito l’accesso, i militari operanti, a seguito di peculiare ricerca, hanno rinvenuto 2,181 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 29 buste di vario peso, tre bilance, materiale vario per il confezionamento e 270 euro ritenuti provento attività illecita.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- tradotto presso la casa circondariale di Trani. Il GIP ha poi convalidato l’arresto disponendo l’applicazione -nei suoi confronti- della custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.

