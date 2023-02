Residenti e commercianti tornano alla carica sulla pedonalizzazione di via Pasubio, nel rione Carrassi, in particolare dell’ultimo isolato verso corso Benedetto Croce. Il progetto “Isola del gusto” è stato presentato nuovamente dall’associazione La Formica all’amministrazione comunale e punta a creare un isolato pedonale con nuove aperture commerciali. “In modo da fare vivere la strada di mattina e di sera – spiega Mimmo Tarantini, rappresentante dell’associazione- il progetto lo avevamo presentato già qualche mese fa e adesso siamo pronti a riproporlo”. Un progetto che ha il via libera anche del Municipio 2. “Dopo il lockdown – ricorda il presidente del municipio, Gianlucio Smaldone – il Comune inserì via Pasubio nel progetto “open space”, ma poi non è stato fatto più nulla. Noi siamo favorevoli alla pedonalizzazione di quell’isolato, perché lì si possono sviluppare anche attività di ristorazione, creando movimento di sera”.

Non preoccupano i posti auto che salterebbero. “Si trova una soluzione, perché non aprire anche il parcheggio del mercato di Santa Scolastica che resta inaccessibile di pomeriggio? – continua Smaldone – su corso Benedetto Croce c’è anche il parcheggio Amtab che si allargherà dopo i lavori nella Rossani. Sicuramente l’apertura di nuove attività e la pedonalizzazione porterebbero giovamento a tutto il quartiere e alla città”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.