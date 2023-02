“Uno scenario torbido che, data la qualità dei rifiuti, fa ben comprendere l’impunità e la scelleratezza di chi compie queste gesta”. Domenica il gruppo di lavoro per la prevenzione dei fenomeni a danno dell’ambiente e della salute pubblica di Gens Nova in collaborazione con i volontari dell’Anuu Migratoristi Odv, hanno ripercorso alcune aree del barese e si sono imbattuti in “un nuovo scempio”, dinnanzi ai loro occhi.

Nelle campagne del quartiere Japigia sono stati individuati una quantità di rifiuti eterogenei e speciali, accatastati e miscelati tra loro. Carcasse di frigoriferi, letteralmente divelte delle parti in ferro, ricolme di svariati rifiuti, anche di origine meccanica.

Un’area – spiegano i volontari – quella dove dimorano i rifiuti, che insiste in un quartiere (Japigia), dove molto spesso i residenti hanno lamentato miasmi e roghi. Auspichiamo che questi rifiuti, debitamente segnalati alle competenti istituzioni, possano essere quanto prima rimossi, prima che si trasformino in altro”

