Mercoledì, 1 marzo, sarà una giornata di festa per gli studenti di Taranto. Sarà la giornata della Matricola. L’iniziativa del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” del Poliba (quartiere Paolo VI), intende sottolineare, tra passato e futuro, la trentennale storia che lega Ingegneria- Politecnico alla città di Taranto e all’intero arco jonico. Ingegneria, nata contestualmente all’istituzione del Politecnico ad inizio degli anni 90, come seconda Facoltà di Ingegneria (avviò le proprie attività nell’A.A. 1992/93), si è evoluta nel tempo sino all’attuale, Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”.

Oggi il Politecnico a Taranto è parte integrante della città e del suo contesto, riferimento scientifico riconosciuto e qualificato per istituzioni pubbliche e private. Particolare rilievo riveste storicamente il rapporto di primaria importanza con l’amministrazione comunale. La giornata della Matricola vuole testimoniare ciò, ma vuole anche stimolare una particolare attenzione su quanto il territorio sia coinvolto nello sviluppo del Politecnico a Taranto. L’attività di servizio all’orientamento della scelta universitaria è fondamentale per il Poliba e per chi decide di proseguire con gli studi universitari. Per la Giornata della Matricola di Taranto, in programma mercoledì, 1 marzo, sono state invitate 16 scuole superiori tra licei, istituti superiori e tecnici: 5 sono di Taranto; 3 di Martina Franca, 2 di Massafra, 2 di Grottaglie, 1 di Laterza, Manduria, Sava e Castellana Grotte. Il programma della giornata (ore 9,00) prevede l’intervento musicale del Conservatorio «G. Paisiello» di Taranto.

