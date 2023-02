Prepariamoci a dei prossimi giorni piuttosto turbolenti sul fronte meteo, caratterizzati ancora da tante precipitazioni, anche nevose a bassa quota e da un clima, seppur via via meno freddo rispetto alle ultime ore, ancora tipicamente invernale.

Come spiega il meteo.it: Nonostante siamo ormai alle porte della primavera (quella meteorologica, lo ricordiamo, inizierà già Mercoledì 1 Marzo), l’Inverno ci ha fatto un bello scherzetto visto che è ripiombato all’improvviso sul nostro Paese dopo un lungo periodo di letargo.

Un colpo di coda dell’inverno sarà protagonista in questa settimana di fine febbraio – inizio marzo. Già nel weekend appena trascorso alcune correnti artiche provenienti da Nord-Est hanno fatto irruzione dalla porta della Bora (Alpi Giulie), provocando un netto abbassamento delle temperature.

L’aria fredda ha infatti raggiunto il Mar Mediterraneo, generando un vortice ciclonico che nei prossimi giorni stazionerà sull’Italia. Questo porterà vento, piogge e alcune nevicate anche a quote molto basse. La traiettoria del vortice dovrebbe partire dalla Sardegna per poi dirigersi verso le regioni centro-meridionali. Si attende dunque un tempo caratterizzato da instabilità diffusa al Centro-Sud e, in alcuni casi, anche al nord del Paese, dove soffieranno correnti di Bora e Grecale.

