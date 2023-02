Oggi nella sala Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, si è svolto l’evento ANCI per la presentazione del rapporto sulle attività delle Polizie Locali anno 2022, alla presenza dei sindaci delle città italiane e del ministro dell’Interno Piantedosi. Durante i lavori sono state premiate alcune attività dei Corpi di Polizia Locale maggiormente rappresentative rispetto alle tante operazioni che queste svolgono quotidianamente a presidio del territorio.

Alla Polizia Locale di Bari è stato conferito il Premio sicurezza Urbana 2022 e riconosciuto il premio-menzione per il lavoro condotto in questi anni con il GOAC, il Gruppo Operativo costituito per la lotta alla contraffazione.

