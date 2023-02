I baresi amano Parigi. Il capoluogo francese ha in effetti un fascino difficile da eguagliare, considerando anche è una delle città più visitate al mondo. Parigi è da sempre considerata la città più romantica ed elegante del mondo, oltre che la capitale dell’arte e della moda. Ma non solo. I motivi per visitare Parigi sono davvero tanti. E i baresi sembrano davvero apprezzarli.

Secondo quanto rivela un sito di ricerca voli internazionale la capitale francese è infatti la destinazione più gettonata dall’aeroporto di Bari Palese. Parigi è seguita in ordine di preferenza da Londra e Amsterdam. Milano, Venezia e Roma sono le destinazioni più ambite a livello nazionale. Dall’aeroporto di di Bari-Palese il volo diretto più lungo è quello è per Abu Dhabi, con una durata di 6 ore.

Il martedì è il giorno in cui costa meno volare su Parigi. Si può infatti raggiungere la Torre Eiffel con circa 40 euro (solo andata). Nel mese di febbraio ci sono stati 36 voli alla settimana da Bari a Parigi con un tempo di volo medio di 2 ore e 34 minuti. In media, una partenza di mattina costa circa il 28% in più di un volo di sera. Prenotando almeno 3 settimane prima della partenza è più facile trovare prezzi generalmente più bassi. Il prezzo medio per raggiungere Parigi è 160 euro.

I mesi di luglio e agosto sono ovviamente considerati di alta stagione. I prezzi in questo periodo sono più alti del 24%. Il mese più economico per volare da Bari è febbraio con un calo medio dei prezzi del 6%.

(foto Freepik)

