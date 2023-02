Da oltre 20 giorni persiste “uno spettacolo indecoroso per la presenza di una discarica sulle scale del sottovia di Quintino Sella”. La denuncia è di Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro. “A chi spetta garantire la pulizia? – denuncia Cipriani – l’escamotage della scusa dell’inciviltà non può giustificare e non deve giustificare il diniego di un servizio dovuto da parte dell’Amiu. Il Movimento Riprendiamoci il Futuro sta valutando, con i propri legali, se ci sono i presupposti per denunciare gli inadempienti per omissione di servizio”, conclude Cipriani.

