A Bari la fantasia degli incivili non ha limiti. Lo conferma l’ultima che è arrivata da un lettore di Borderline24 che si è ritrovato davanti una scena al limite del ridicolo: non uno ma quattro monopattini elettrici del servizio in sharing condiviso sono stati letteralmente lanciati nel fossato che circonda il castello Svevo in barba alle regole di civile convivenza.

I mezzi sono stati così rinvenuti e fotografati questa mattina dal cittadino.

