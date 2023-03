Sabato scorso, 25 febbraio, il riconoscimento come miglior gruppo mascherato dell’edizione 2023 del Carnevale di Putignano, domenica l’esibizione e la premiazione presso il Puglia Village di Molfetta, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione Carnevale e del presidente di Fidas Pugliese Donatori Sangue Odv, Corrado Camporeale. Weekend di gioia, soddisfazione e sensibilizzazione per la Fidas Putignano che, per tutto il mese di febbraio, ha partecipato al Carnevale di Putignano con un gruppo mascherato in cui piccole goccioline di sangue hanno accompagnato i personaggi della fiaba di Cappuccetto Rosso e hanno testimoniato l’importanza della donazione di sangue e plasma.

Volontari, dirigenti, soci e simpatizzanti della sezione putignanese, infatti, sono stati protagonisti delle sfilate del Carnevale più lungo d’Europa rivisitando la fiaba di Cappuccetto Rosso in chiave carnevalesca e inserendo un forte messaggio di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti. Intento che ha contribuito al raggiungimento del primo posto assoluto tra i gruppi mascherati.

