Erano marito e moglie le due persone di circa 60 anni trovate morte nella loro abitazione nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi).

A quanto si apprende a chiamare i carabinieri sarebbe stato il fratello dell’uomo preoccupato perché non lo sentiva da qualche ora. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri ci sono ferite provocate da un’arma da fuoco sui corpi dei coniugi di circa 60 anni trovati morti stasera nella loro abitazione in una frazione di Carovigno (Brindisi). Al momento l’arma non è stata ancora trovata. Sul posto c’è anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.