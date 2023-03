Manifesti di Bari Ecocity contro la tassa di soggiorno che partirà a Bari nei prossimi mesi. Dieci le ragioni per le quali l’associazione si dichiara contraria al provvedimento. “Tra queste ad esempio introduce nuovi aggravi e adempimenti burocratici per le imprese del turismo – si legge in una nota – aumenta la concorrenza sleale tra strutture ricettive, colpisce italiani e stranieri anche se soggiornano per motivi non turistici; disincentiva il turismo”.

“Riguardo la “litania” del così fan tutti – continua la nota – si evidenzia la falsità della stessa, giacché su 8mila comuni italiani solo mille hanno introdotto la tassa di soggiorno! BariEcoCity è dunque mobilitata con tutta una serie di iniziative urbane di contrasto all’ennesimo inasprimento fiscale della amministrazione Decaro, a cominciare dalla campagna affissioni attualmente in corso in città. Meno tasse e più servizi per i turisti, è la nostra prospettiva per favorire la crescita della economia di Bari”.

Nel dettaglio la tassa avrà un costo di un euro e 50 al giorno e a persona per le strutture fino a 2 stelle (anche per affittacamere o case vacanza), due euro al giorno (a persona) per le strutture fino a tre stelle e per i bed & breakfast per un pernottamento di massimo 4 giorni. Un euro in più, dunque tre euro, per le strutture a quattro stelle, quattro euro invece per i cinque stelle, sempre per massimo 4 giorni. Al momento per i bambini fino a 14 anni non è prevista alcuna tassa. Le esenzioni però riguarderanno anche altre categorie, tra queste i disabili, ma anche gli studenti fuori sede, chi sarà in città per i concorsi o per questioni legate a ricoveri in ospedale. Riduzioni previste per gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica, o per i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con il Comune e sportivi con età inferiore ai 16 anni.

La tassa di soggiorno ha come obiettivo quello di far crescere le opportunità della città tramite una specie di fondo cassa da utilizzare per migliorare i servizi, tra questi i rifiuti, ma anche agevolazioni riservate ai turisti per spostarsi sui bus e sui treni. Una tassa che arriva dopo le presenze registrate negli scorsi anni, in particolare la scorsa estate, che ha visto circa 500mila presenze in città. Numeri che, con una media di due notti, in vista della tassa di soggiorno, avrebbero fatto entrare al Comune più o meno un milione di euro solo nella stagione estiva e che, si presuppone, nell’arco di un anno intero, potrebbe fornire nuove opportunità di slancio al settore offrendo inoltre maggiore supporto ai fini del miglioramento dei servizi dedicati non solo ai turisti, ma anche ai cittadini.

