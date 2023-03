Un open day richiesto dal consigliere municipale Filippo Colonna per ridurre l’attesa per le carte di identità elettroniche. “Ho inoltrato – spiega Colonna – richiesta formale al vicesindaco Eugenio Di Sciascio proprio per organizzare un open day nel municipio 3 per permettere tempi più rapidi per i rinnovi o per le nuove carte di identità elettroniche. Una richiesta che è stata sostenuta anche da diversi consiglieri municipali”.

Al momento l’attesa per il San Paolo è di più due mesi: la prima data utile è a fine maggio. A pesare è la carenza di personale che non permette una maggiore disponibilità di appuntamenti per i cittadini. Per il municipio 3 ad esempio sono in servizio 8 amministrativi, tre in meno rispetto a quelli previsti.

