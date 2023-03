Proseguono i lavori di riqualificazione dell’ex Manifatura Tabacchi, nel quartiere Libertà. Nella giornata di oggi è stata montata la gru con un braccio di 60 metri, al centro del cortile quasi a simboleggiare una sorta di rinascita di un luogo che, entro il 2025, in particolare in estate, avrà un nuovo volto e si prepara di fatto, a ospitare la nuova sede del Cnr.

In mattinata si è tenuto il sopralluogo alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Bari, Antonio Decaro e del presidente Invimit, Nuccio Altieri. Si è trattato, più nello specifico, di un sopralluogo tecnico tenutosi al fianco dei progettisti che ha visto i due visitare anche il primo piano del cantiere, partito dal primo gennaio del nuovo anno. “La Manifattura dei Tabacchi – ha sottolineato Decaro sui social – “è stato un luogo simbolo di lavoro e di emancipazione della nostra città. Qui ha lavorato la prima donna che poi è diventata consigliera comunale. Qui hanno lavorato generazioni di baresi. Oggi, in questo luogo bellissimo, ma chiuso da 40 anni, abbiamo finalmente montato la gru all’interno del cantiere dove sono iniziati i lavori per la sede del CNR. Un investimento per una riqualificazione importate portata avanti con INVIMIT. Qui tornerà il lavoro, affiancato alla scienza e all’innovazione, trasformando questi luoghi in aule, laboratori e spazi per la ricerca tra i più moderni in Italia e in Eurpopa” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di Altieri.

“Oggi facciamo questo sopralluogo tecnico con l’amministrazione comunale e il sindaco perché è questo un cantiere importante e complesso, che va seguito giorno dopo giorno – ha precisato – saremo qui tutte le settimane, non solo per monitorare i lavori ma anche per intervenire e garantire quella collaborazione istituzionale che ha fatto di Manifattura Tabacchi un modello virtuoso in Italia” – ha concluso.

