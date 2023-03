Lunedi nero sul fronte traffico a Bari con disagi sulla strada statale 16. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale sulla strada direzione nord altezza uscita C via Napoli. Rallentamenti in zona. La polizia locale invita a prestare massima attenzione e a prevedere percorsi alternativi.

(foto repertorio)

