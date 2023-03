Nell’ambito della costante attività istituzionale di controllo economico del territorio e di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, i finanzieri della Tenenza di Bitonto e della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari, hanno sottoposto a sequestro una cava localizzata in area protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico nell’agro del Comune di Bitonto (BA).

L’indagine delle Fiamme Gialle è il risultato di una complessa e articolata indagine svolta con l’ausilio di elicotteri della Sezione Aerea e del personale del ROAN della Guardia di Finanza, dotato di sistemi informatici e di rilevamento cartografico satellitare, che ha consentito di rilevare centinaia di tonnellate di rifiuti speciali, soprattutto provenienti dalla demolizione di edifici. Sui luoghi interessati sono in corso le ispezioni e gli accertamenti, disposti dalla Procura della Repubblica di Bari.

Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 2 soggetti, in violazione della normativa di cui al D.Lgs 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, responsabili di aver realizzato e gestito una discarica abusiva e di aver eseguito opere di recupero ambientale della cava impiegando rifiuti (speciali e da demolizione), che sono stati illecitamente sepolti mediante la copertura con terra e materiale di escavazione (accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa). Per i fatti accertati, i militari operanti procederanno altresì alla contestazione dell’«ecotassa» e delle sue sanzioni amministrative, con il fine di garantire il ristoro del danno ambientale arrecato. Gli esiti dell’odierna attività a tutela dell’Ambiente confermano l’importante ruolo svolto dalla Guardia di Finanza, cui è affidata una funzione concorsuale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia, espletata anche grazie alle specifiche dotazioni tecnologiche della propria componente Aeronavale.

