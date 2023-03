“Si è spenta il giorno 4 marzo, dopo breve malattia, la professoressa Rossella Tomasino, storica insegnante di lettere del nostro liceo, andata in pensione nello scorso decennio e anche in seguito attiva nel tessuto della nostra scuola nel promuovere la partecipazione di insegnanti e studenti d attività benefiche in cui i nostri studenti si sono spesso distinti. Il Liceo Scacchi ricorda con gratitudine gli anni da lei spesi a servizio della comunità scolastica con la forza gentile di una personalità luminosa in grado di trascinare tutti i ragazzi all’amore per la poesia e la letteratura”. Così si legge sul sito istituzionale del liceo scientifico. Tanti i messaggi di addio alla storia professoressa. (foto fecebook)

