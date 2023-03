Protesta a Ceglie per l’installazione di una antenna su un edificio. Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco. Non è la prima volta che i cittadini bloccano gli operai che hanno il compito di posizionare la nuova antenna. Oggi si è organizzato un nuovo presidio ma sul posto è intervenuta anche la polizia.

“E’ da evidenziare – aveva dichiarato nei giorni scorsi Giancarlo Vincitorio che in Puglia è il coordinatore regionale dell’Associazione Italiana Stop 5G – che tra Ceglie del Campo e Carbonara ci sono oltre 15 tralicci e sono presenti quasi tutti gli operatori di telefonia. Aggiungere quest’altro impianto significa aumentare il carico inquinante dei campi elettromagnetici e questo certamente non è una cosa positiva considerato alcuni studi scientifici che evidenziano possibili rischi per la salute umana e l’ambiente”. (foto facebook)

