Un incidente mortale è avvenuto ieri sera nel Barese, tra Adelfia e Rutigliano: un 17enne di Cellamare, Amatore Losurdo, che viaggiava a bordo di una moto si è schiantato contro un’auto per cause ancora in corso di accertamento. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

“Incredulo ed affranto – scrive il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio. Solo qualche giorno fa, la nostra comunità piangeva la scomparsa di Gianluca, un giovane di appena 25 anni tolto troppo presto all’amore della sua vita. Oggi, Cellamare piange la scomparsa di un giovanissimo di appena 17 anni. Anche lui maledettamente tolto all’amore della sua vita per un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito la sua famiglia ed i suoi parenti ed amici. Ti sia lieve la terra, Amatore. La nostra comunità piange”.

