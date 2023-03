Una ventina di auto coinvolte, due ambulanze e una pattuglia dei vigili del fuoco. Grave incidente stradale sulla statale 16 direzione nord, all’altezza di Palese. Sono ancora da stabilire le cause del maxi tamponamento e ancora non è noto se vi siano vittime. Sul posto le forze dell’ordine stanno facendo i primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e per riportare il traffico alla normalità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.