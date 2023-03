La direzione strategica dell’Asl di Taranto esprime in una nota “la più profonda vicinanza” alla infermiera dell’ospedale Santissima Annunziata, vittima ieri di un’aggressione da parte di una persona in attesa di essere visitata al Pronto Soccorso. La malcapitata è stata colpita con un violento schiaffo al volto “che – spiega l’Azienda sanitaria – le ha procurato una importante lesione, con il rischio di un trauma contusivo alla retina. E’ stato convocato urgentemente il gruppo specifico di lavoro per la tutela dei sanitari ed è stata sporta immediata denuncia nei confronti dell’aggressore”.

Il direttore generale di Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco “condanna fortemente il gesto di violenza. E’ un vile episodio – aggiunge – che rafforza la necessità di mettere in campo diverse azioni di prevenzione e sensibilizzazione, come le iniziative per informare pazienti e famiglie sull’importanza del dialogo pacifico con il personale sanitario che si prende cura dell’utenza”. Si colloca in questo ambito, puntualizza Colacicco, “anche la recente collaborazione avviata con il Questore Massimo Gambino per il rafforzamento dei servizi di vigilanza della Polizia nel presidio ospedaliero: nei prossimi giorni sarà attivato un collegamento diretto di chiamata alert dal Pronto Soccorso del nosocomio tarantino alla Centrale operativa della Questura”.

