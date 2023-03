Portare con se mozzarelle e burrate in aereo durante il viaggio di ritorno dalla Puglia diventerà più facile. A partire dai prossimi mesi, all’interno dell’aeroporto internazionale di Bari-Palese “Karol Wojtyla“, a disposizione dei viaggiatori, ci sarà un caseificio.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

Aeroporti di Puglia ha infatti dato il via libera alla concessione di un’aerea di quaranta metri quadrati alla società di Altamura Dolcenera che si occupa da anni della vendita di prodotti lattiero-caseari. Il caseificio, in particolare, si troverà all’interno dell’area imbarchi e permetterà dunque, con maggiore facilità, il trasporto di uno dei prodotti più apprezzati della regione, sia per i turisti, sia per i baresi che vivono ormai lontani dalla Puglia e spesso, soprattutto chi viaggia con un solo bagaglio, hanno rinunciato a portare con se i sapori tipici della regione.

Ancora non si conosce la data della realizzazione del caseificio, ma molto probabilmente sarà nei prossimi mesi. Solo qualche giorno fa un’altra novità importante nell’aeroporto che prossimamente ospiterà anche una farmacia.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.