Incidente stradale a Bari. È accaduto intorno alle 7 di questa mattina, in particolare in viale Larocca, nella zona del centro commerciale Bari Max. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un’auto abbia impattato una moto. Non si registrano feriti. Sul posto immediato l’intervento della Polizia Locale per fare luce su quanto accaduto.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.