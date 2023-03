Prosegue l’attività di prevenzione della Polizia di Stato in città e in provincia. Complessivamente, negli ultimi 7 giorni, nell’intera Area Metropolitana di Bari, sono state identificate 2740 persone e sottoposti a controllo 1111 veicoli, inoltre, quattro persone sono state arrestate.

Entrando più nel dettaglio, nel corso dei controlli effettuati nell’ultima settimana, sono state rilevate 38 infrazioni al codice della strada e, oltre alle quattro persone arrestate, venti sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo. In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1213 persone, fermato e controllato 454 veicoli, contestando 22 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà 7 persone.

Per quanto riguarda gli arresti, due persone sono tratte in arresto, una al quartiere Libertà, per reati in materia di sostanze stupefacenti, l’altra al quartiere San Paolo, per reati in materia di armi e stupefacenti. Un uomo è stato invece tratto in arresto per aver violato il divieto di avvicinamento. La quarta persona arrestata è un uomo condannato con sentenza definitiva alla pena cumulativa di 4 anni e tre mesi di reclusione per vari reati, tra cui truffa e spaccio di sostanze stupefacenti.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1527 persone e controllato 657 veicoli. Contestate 16 infrazioni al codice della strada. 13 persone sono state denunciate in stato di libertà. I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera Area Metropolitana.

