E’ finita a colpi di piccozza una lite condominiale avvenuta oggi in un immobile in via Traetta a Bitonto, nel Barese. Protagonisti un 71enne, che è stato ferito alla testa, e un 53enne che impugnava l’arma. L’anziano ha riportato lesioni nella zona mandibolare ed è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’aggressore.

