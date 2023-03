Nella serata di ieri, due uomini di Gioia del Colle, un 46enne e un 40enne, sono stati trasportati all’ospedale di Acquaviva delle Fonti, con ferite da colpi d’arma da fuoco. È accaduto intorno alle 20.30.

In ospedale, in seguito ad una segnalazione ricevuta dal 118, sono giunti i Carabinieri che ora si stanno occupando delle indagini finalizzate alla ricostruzione della dinamica del ferimento. I due sono ora ricoverati per le cure del caso.

Foto repertorio

