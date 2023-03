Riapre il Cup al Policlinico ma non mancano i problemi. A denunciarli Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il futuro.

“Ci sono alcune anomalie che impediscono una corretta funzionalità – spiega – da quasi un anno presso il cup sono stati aperti solo 3 sportelli unicamente per i pagamenti dei ticket esclusivamente con carte di credito. Stranamente da oggi, nonostante sia stato disposta l’apertura del cup anche per le prenotazioni, non risultano aperti gli ulteriori 3 sportelli. Tuttavia non si riesce a comprendere la motivazione che impedisce la riapertura di tutti i 6 sportelli, considerato che nel mese di ottobre 2022, a seguito di pubblico concorso, furono assunti ulteriori 35 operatori Cup”.

“Altra stranezza è che presso il cup esiste un numeratore che distribuisce i numeri per regolamentare l’ordine di arrivo. Perché il numeratore non viene attivato considerato che e eviterebbe inutili discussioni tra gli utenti?”.

