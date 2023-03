È online il concorso “Reuse the tower”, finalizzato alla selezione di proposte progettuali dedicate al riutilizzo della torre Rinalda, sul litorale leccese. La torre cinquecentesca, che insiste sulla spiaggia della marina omonima, si trova oggi in stato di forte degrado ed è stata stabilizzata grazie a un intervento di urgenza nei primi anni 2000. Su proposta di Save the Heritage, l’amministrazione ha accettato di includerla tra i siti selezionati nel progetto “Reuse Italy”, che si propone di stimolare progettazioni finalizzate al recupero di piccole testimonianze del patrimonio architettonico e storico italiano.

Spazio dunque alle proposte dei professionisti che vorranno misurarsi con il concorso di progettazione. C’è tempo fino al 14 giugno per candidare la propria proposta nelle modalità richieste. Sulla pagina web https://www.reuseitaly.com/competitions/reuse-the-tower-lecce/ è disponibile un breve documentario sulla torre, le sue origini, le sue funzioni, alcuni materiali utili alla progettazione. Come incentivo alla partecipazione, il concorso mette a disposizione un montepremi di 4mila euro che sarà assegnato per 2500 euro alla proposta progettuale prima classificata, per mille euro alla seconda e cinquecento alla terza. Al termine della selezione sarà organizzata una mostra dei progetti.

“Questa bella esperienza di collaborazione tra il Comune e Reuse the Heritage consentirà ai progettisti, in particolare ai giovani, di interrogarsi sul recupero di una testimonianza della storia di Lecce e del Salento e offrire alla città proposte progettuali frutto di uno sguardo moderno su questo patrimonio – dichiara l’assessora alla cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo – la nostra è una cultura profondamente influenzata dal mare, il sistema delle torri costiere ne è testimonianza. La sfida è rendere beni come la torre Rinalda occasioni di incontro, divulgazione, racconto di questa storia”.

“In linea con il Piano comunale delle Coste, vogliamo dare valore ai beni culturali presenti sul nostro litorale – dichiara l’assessora alla Pianificazione Urbanistica e Marine Rita Miglietta – il sistema delle torri costiere racconta il nostro rapporto con il mare e i popoli del Mediterraneo, racconta il tempo nel quale il Salento era la frontiera di un intero mondo, costantemente minacciata e per questo presidiata con il supporto di architetture oggi in gran parte da recuperare. Insieme a ReuseItaly, progetto della benefit corporation ‘Save the Heritage’, che ringrazio, invitiamo i progettisti a misurarsi con la sfida appassionante di immaginare una nuova vita per la torre Rinalda, per dare alla torre, nel rispetto del suo valore storico, culturale e architettonico, una funzione nel presente”.

