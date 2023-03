Ikea sta richiamando dal mercato il gioco multicolore della pesca BLÅVINGAD in via precauzionale, a causa di un potenziale rischio di soffocamento. “IKEA sviluppa i suoi prodotti avvalendosi di un rigoroso programma di valutazione dei rischi e di test per assicurarsi che i prodotti siano conformi a tutte le leggi e agli standard applicabili nei mercati in cui vengono venduti”, si legge in una nota.

“Ciononostante – continua la nota – siamo venuti a conoscenza che alcuni piccoli rivetti contenuti nel gioco possono staccarsi, rappresentando un potenziale rischio di soffocamento, specialmente per i bambini piccoli. Di conseguenza, stiamo richiamando dal mercato il gioco multicolore della pesca BLÅVINGAD”.

I clienti possono restituire il gioco multicolore della pesca BLÅVINGAD in qualsiasi negozio IKEA dove riceveranno un rimborso completo. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.IKEA.it o contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646

