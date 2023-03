Era stato sospeso nel 2022 l’ufficiale sottoposto a misura cautelare per attività legate allo svolgimento di attività extra professionale, non correlate ad attività istituzionali. Lo comunica l’Aeronautica militare, intervenendo in merito all’arresto disposto dalla procura di Bari nei confronti del tenente colonnello medico.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

“L’ufficiale – spiega la forza armata – era già stato precauzionalmente sospeso dal rapporto di servizio dai primi mesi del 2022” – conclude confermando la “piena fiducia e collaborazione nei confronti della magistratura per far completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle Istituzioni, in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano dell’Aeronautica Militare a servizio del Paese, in difesa della legalità e della sicurezza collettiva”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.