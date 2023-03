Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto di via Gentile nel quartiere Japigia. “Questo intervento, rientra nel progetto “Strada x Strada” – spiega Lorenzo Lionetti presidente del I Municipio – e interesserà per alcuni giorni questa importante arterie del quartiere. Il disagio alla circolazione è inevitabile, anche se con l’ufficio tecnico del comune di Bari e con la ditta incaricata, stiamo cercando di trovare una soluzione meno invasiva possibile, in modo da non stravolgere la quotidianità dei residenti. In tanti ci chiedono di fare i lavori notturni ma, via Gentile è una strada molto grande e i lavori notturni hanno un costo superiore.

Rischiamo di utilizzare fondi a discapito di km di asfalto e il nostro obiettivo principale è asfaltare più strade possibili. Il disagio c’è, per questo si chiede uno sforzo maggiore ai residenti che utilizzano questa strada. Per chi proviene dal quartiere Sant’Anna chiedo la cortesia di entrare a Japigia dall’uscita SS14b direzione parrocchia San Marco. Il risultato, sarà un un intervento di manutenzione straordinaria, atteso da molti anni che – conclude – interesserà un’importante arteria cittadina”.

