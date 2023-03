Louis Vuitton cerca personale per la sua sede di via Sparano a Bari. L’azienda francese del lusso offre contratti a tempo determinato e solo per i weekend. La figura richiesta è il ‘client advisor’, il cui ruolo è quello di seguire e guidare i clienti nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze.

“Come client advisor – si legge nell’annuncio pubblicato oggi – sarai ambasciatore del marchio e il tuo compito sarà assicurarsi che ogni cliente venga trattato secondo la promessa Louis Vuitton. Cercherai di scoprire le esigenze di ogni cliente e di guidarlo attraverso il marchio. Sarai proattivo nel raggiungere i tuoi clienti al fine di conseguire gli obiettivi individuali e di squadra”.