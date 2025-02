Congresso FdI Bari, appello a Gemmato e Melchiorre: “Candidato unico”

“A pochi giorni dal voto per l’elezione del nuovo coordinatore cittadino del nostro partito, sento il dovere di chiedervi a cuore aperto di poter convergere su una candidatura unitaria che rafforzi la nostra identità su Bari”. Così in una nota indirizzata ai parlamentari Filippo Melchiorre e Marcello Gemmato, Irma Melini in merito al congresso cittadino che si terrà domenica per l’elezione del coordinatore: due i candidati,

1) Antonella Lella , coordinatore uscente, la cui candidatura è stata sottoscritta da n. 657 iscritti al partito cittadino

2) Fabrizio Tatarella , la cui candidatura è stata sottoscritta da n. 139 iscritti al partito cittadino

“Sono vent’anni che tutti noi ci impegniamo per accreditarci al governo della città – dice Melini – ma, purtroppo, anche quando a livello nazionale e internazionale la nostra Leader conquista grandi consensi, noi a Bari restiamo indietro. Questo è il momento di creare e rafforzare il partito in terra di Bari, che sia un partito inclusivo, che sia un partito aperto alla società civile, che sia un partito attraente. Affinché questo si possa concretizzare dobbiamo tutti insieme cogliere l’opportunità del rinnovo delle cariche cittadine per convergere su una squadra forte e identitaria. Ritengo, e sono certa che possiate pensarla come me, che la candidatura del nostro amico, Fabrizio Tatarella, vada in questa direzione. È chiaro ed evidente che quando avete proposto il rinnovo della carica per Antonella Lella non potevate immaginare che alcuni di noi chiedessero a Fabrizio di accettare la sfida al coordinamento cittadino. Non occorre che io ricordi a voi che ci avete visto crescere, soprattutto tu Filippo, le qualità e le doti di Fabrizio. Sono per questo a chiedervi di rivedere le vostre posizioni, affinché si giunga a un congresso unitario, che sono certa sarebbe auspicato anche dal Partito centrale, da Arianna e dalla nostra Giorgia. Bari ha bisogno di una destra forte e coesa, crederci ci impone anche la responsabilità di fare dei passi indietro e altre volte di portare per mano chi pensavamo più distante da noi”.