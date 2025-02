Stadio San Nicola, il centrodestra chiede monotematica del Consiglio

“Lo avevamo promesso in campagna elettorale e abbiamo mantenuto l’impegno: il tema del Bari calcio va affrontato in modo serio e organico, iniziando dalla gestione gratuita dello Stadio San Nicola da parte della società calcistica.” Queste le prime parole del Coordinatore delle opposizioni Fabio Romito a margine della richiesta appena depositata, corredata dalle firme di tutti i Consiglieri di Centrodestra, di una monotematica in Consiglio comunale.

Per Antonio Ciaula, storico tifoso barese e capogruppo di Fratelli d’Italia, “la squadra di calcio rappresenta un bene immateriale che fa parte del patrimonio identitario della città di Bari. È dovere delle istituzioni favorire un sano confronto politico affinché ogni cittadino barese possa riappropriarsi della centralità e del senso di appartenenza che negli ultimi anni si è progressivamente affievolito”

“Molti sono gli aspetti da attenzionare, sia per il presente che per il futuro, dal momento che lo stadio è un bene pubblico e come tale appartiene a tutti i cittadini, che peraltro lo hanno di recente ristrutturato investendoci decine di milioni di euro – si legge nella nota del centrodestra – Una concessione assai particolare, molto vantaggiosa per la società privata che detiene il titolo sportivo del Bari – affidato gratuitamente all’attuale proprietà dall’amministrazione Decaro – rispetto alla quale vanno fatte delle riflessioni in un confronto pubblico, serio, nella sede istituzionale più idonea: l’Aula Dalfino”.

La richiesta di una seduta monotematica è stata firmata dai gruppi consiliari Romito Sindaco, FdI, Fi e Prima l’Italia.