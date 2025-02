Bari, Antonella Lella riconfermato coordinatore cittadino di FdI

È stata riconfermata Antonella Lella coordinatore cittadino di Fratelli di Italia. Lella, vicina al sottosegretario Marcello Gemmato è stata sostenuta da oltre seicento cinquanta firme e ha avuto la meglio su Fabrizio Tatarella, sostenuto – con cento trentanove firme – principalmente dall’area fittiana. “Questo partito resterà compatto nella città di Bari – assicura la neoeletta. Il confronto di oggi non deve essere letto come una spaccatura ma come una giornata di confronto e di democrazia. Con me lavoreranno rappresentanti di tutti i quartieri baresi. Creeremo una rete conche abbraccerà tutta la città per essere pronti a rispondere alle esigenze del territorio”.

I risultati:

Antonella Lella 806 voti

Fabrizio Tatarella 330 voti (entra di diritto nel coordinamento cittadino)

Gli altri 8 componenti del Coordinamento eletti sono:

-Luca Cicciomessere 324 voti

-Sergio Fanelli 292 voti

-Antonio Guido 266 voti

-Krizia Colaianni 263 voti

-Vincenzo Burdi 262 voti

-Virna Ambruosi 239 voti

-Rosaria Impedovo 235 voti

-Irma Melini 181 voti